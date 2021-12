Der Ex-Kanzler soll nun auch seine Funktion als ÖVP-Chef und als türkiser Klubchef zurücklegen.



Sebastian Kurz soll laut SN-Informationen kurz vor seinem Rückzug aus der Politik stehen. Um 11.30 Uhr will er eine persönliche Erklärung in der Politischen Akademie der ÖVP abgeben. Ersten Information zufolge soll Karl Nehammer ÖVP-Chef werden. Kurz, gegen den von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wegen mutmaßlicher Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit und mutmaßlicher Falschaussage ermittelt wird, war am 9. Oktober als Bundeskanzler zurückgetreten und dann in den Nationalrat als Klubchef gewechselt.

Die turbulente Dekade des Sebastian K.

Im April 2011 holt der damalige ÖVP-Chef Michael Spindelegger einen relativ unbekannten jungen Mann als Integrationsstaatssekretär in die Bundesregierung - Sebastian Kurz. Die zehn Jahre seither haben den damals 24-Jährigen alle Höhen und Tiefen einer Politikerkarriere erleben lassen.



Als Staatssekretär macht Kurz gute Figur, sodass er bereits zwei Jahre später zum Außenminister aufsteigt. Bei der Flüchtlingskrise 2015/16 entdeckt er sein Leibthema: eine restriktive Asylpolitik und die Schließung der Flüchtlingsroute über den Balkan. In der ÖVP beginnt unterdessen (auch mit Zutun von Sebastian Kurz) der Sessel von Parteichef Reinhold Mitterlehner zu wackeln. Sebastian Kurz übernimmt die Partei, färbt sie von Schwarz in Türkis um, beendet die Koalition mit der SPÖ und gewinnt so 2017 überraschend die Nationalratswahl.

150.000 Vorzugsstimmen 2019

Er geht eine Koalition mit der FPÖ unter Heinz-Christian Strache ein und wird anstelle von Christian Kern Bundeskanzler. Die türkis-blaue Koalition erweist sich als stabil, zerbricht jedoch 2019 wegen der Ibiza-Affäre. Die FPÖ hilft daraufhin mit, Kurz als Kanzler abzuwählen. Er muss das Kanzleramt zum ersten Mal verlassen.

Die folgende vorgezogene Nationalratswahl im Herbst 2019 gewinnt die ÖVP klar, Kurz erhält mehr als 150.000 Vorzugsstimmen. Er bildet diesmal eine Koalition mit den Grünen und zieht Anfang 2020 erneut ins Kanzleramt ein.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Nach der Angelobung der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung im Dezember 2017.



Seine zweite Amtszeit ist von der Coronapandemie und dem Ibiza-Ausschuss überschattet, wo Kurz falsche Zeugenaussage vorgeworfen wird. Wegen Corona kommt es zu Anti-Kurz-Demos. Deren Motto lautet: "Kurz muss weg". Was er nun auch ist, wenn auch nicht ganz.

Die persönliche Erklärung von Sebastian Kurz im Livestream: