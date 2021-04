Der erkrankte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat für Dienstag eine persönliche Erklärung angekündigt. Verfolgen Sie das Statement ab 9.30 Uhr hier im Livestream!

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler, der Anschober in der vergangenen Woche vertreten hatte (u.a. beim Corona-Gipfel am Dienstag), berichtete am vergangenen Donnerstag in einem Interview von Kreislaufproblemen Anschobers: "Er hat nochmals eine Untersuchung im Krankenhaus gemacht. Er hatte Kreislaufprobleme - mehr will ich aber nicht dazu sagen", sagte der Grünen-Chef.

Anschober bereits Anfang März mit gesundheitlichen Problemen

Anschober fiel bereits Anfang März rund eine Woche krankheitsbedingt aus und begab sich auch damals wegen einer Kreislaufschwäche für eine Woche zu einem Check in Spitalsbeobachtung. Anschobers Gesundheitszustand ist auch deshalb Thema, weil er vor acht Jahren eine Burnout-Erkrankung mit monatelanger Auszeit überstehen musste.