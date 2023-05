PK zu Lebensmittelpreisen: Ideen zur Senkung gesucht

Wie sieht dieses Modell aus? Die Regierung in Paris steht nach der unpopulären Erhöhung des Pensionsantrittsalters unter Druck und versprach, die steigenden Lebensmittelpreise anzugehen. Französische Supermärkte haben sich im März freiwillig verpflichtet, die Preise für eine Reihe von Lebensmitteln bis Juni "so niedrig wie möglich" zu halten. Die Preisbremse sollte für mehrere Hundert Produkte gelten. Allerdings hat sich der Marktführer E. Leclerc nicht an dem Abkommen beteiligt. Verbraucherschützer beklagten zudem vor allem die weiche "So-niedrig-wie-möglich"-Regelung.

Die SPÖ verlangt die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, zudem einen Mietpreisdeckel sowie eine Anti-Teuerungs-Kommission. Auch die Klubchefin der Grünen, Sigrid Maurer, forderte erst am Freitag erneut eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Brunner winkte am Samstag im ORF ab. Er schlug aber vor, im Kampf gegen die hohen Lebensmittelpreise das "französische Modell" zu prüfen.

Und eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel? Da laut Statistik Austria die ärmsten Haushalte rund 17 Prozent ihrer Ausgaben für Nahrung aufwenden, das reichste Zehntel der Bevölkerung nur gut sieben Prozent, käme eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel bei den Richtigen an - sofern sie voll an die Konsumenten weitergegeben wird. Laut einer Reihe von früheren Studien ist es allerdings nicht sehr wahrscheinlich, dass die Senkung voll weitergereicht wird. Bei einem befristeten Absenken der Mehrwertsteuer kommt es dafür regelmäßig dazu, dass nach Ende der Maßnahme die Erhöhung jedenfalls voll auf den Endpreis aufgeschlagen wird, was einen verzögerten preistreibenden Inflationseffekt bedeutet. So geschehen bei der Senkung der Mehrwertsteuer für die von Covid besonders stark betroffenen Branchen (Gastronomie, Beherbergung und Veranstaltungswesen) bis Ende 2021: Damals war ein Weitergeben des Steuervorteils an die Konsumenten gar nicht intendiert. Nach Auslaufen der Steuersenkung wurde die "Steuererhöhung" aber dann direkt an die Konsumenten weitergegeben, womit die Gastronomie mit zu einem der heimischen Inflationstreiber wurde.