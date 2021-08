Knapp fünf Wochen vor Schulbeginn im Osten präsentierte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch Details zu den Corona-Regelungen für den Schulbetrieb im Herbst.

Pressekonferenz mit Bildungsminister Faßmann ab 9.30 Uhr:

Der Präsenzunterricht soll in allen Schulstufen kontinuierlich stattfinden. Keiner wolle in der Regierung etwas anderes. Das sagte Bildungsminister Heinz Faßmann zu Beginn seiner Pressekonferenz. Impfen, Testen, Luftreinigung und Frühwarnsystem seien die vier Säulen. "Das Frühwarnsystem ist neu. Wir müssen nicht immer und überall testen, aber wir müssen testen, wenn ein Risiko gegeben ist. Und wir müssen das Risiko gleich erkennen." Regional könne dann reagiert werden. In 300 Schulen würden aus diesem Grund auch Abwasseranalysen gemacht. Neu in der Schule werden PCR-Tests einmal in der Woche sein, zusätzlich zu den Antigentests.

Starten soll der Schulbetrieb mit einer Sicherheitsphase in den ersten vierzehn Tagen.

Da ist nach Angaben von Faßmann ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der beim Einnehmen des Platzes abgenommen werden kann. Zudem solle drei Mal pro Woche getestet werden, am Montag mit einem Antigentest, am Dienstag mit einem PCR-Test und am Donnerstag mit einem Antigentest. "Ich will haben, dass wir die Schule gesichert beginnen." Ob die Maskenpflicht falle, hänge von der Infektionssituation im Herbst ab, "wir arbeiten mit dem Gesundheitsministerium zusammen".

Der Bildungsminister setzt sich für das Impfen ein. "Impfen ist die beste Voraussetzung für einen sicheren Schulbetrieb." 19 Prozent der 12- bis 15-Jährigen hätten bereits eine Erstimpfung und 46 Prozent der 16- bis 19-Jährigen (Stand 2. August). Er ist überzeugt, dass diese Impfquote über den Herbst noch gesteigert werden kann. "Geimpft oder getestet, eines von den beiden muss erfüllt sein, um am Präsenzunterricht ohne Einschränkungen teilnehmen zu können." Luftreinigungsgeräte sollten dort eingesetzt werden, wo nicht gelüftet werden könne. Langfristig müssten ín den Schulen mechanische Be- und Entlüftungsanlagen eingebaut werden.

Eine Impfpflicht für Lehrer ist für Faßmann kein Thema.