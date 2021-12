Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) informiert am Dienstag um 11 Uhr gemeinsam mit Andreas Bergthaler vom Research Center for Molecular Medicine (CeMM), Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, und Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), über den aktuellen Stand rund um die Virusvariante Omikron in Österreich - zu sehen ab 11 Uhr hier im Livestream!

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) gibt Auskunft.

Die Pressekonferenz im Livestream <apalivei id=05596ea6-082b-4593-b23f-a444ab0a68fb>