Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Isabella Zins, Bundesvorsitzende der AHS-Direktoren, informieren in einer Pressekonferenz am Donnerstag über die Teststrategie und den Impfvorschritt an Österreichs Schulen. Verfolgen Sie die Pressekonfernz ab 9.30 Uhr hier im Livestream!

SN/imago images/Christian Ohde