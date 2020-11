Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, sowie der Wiener Polizeipräsident, Gerhard Pürstl, informieren über die weiteren Ermittlungen und die aktuelle Lage zum Terroranschlag in Wien in einer Pressekonferenz - zu sehen hier ab 14:30 Uhr im Livestream!

Livestream ab 14:30 Uhr

Nach dem Terroranschlag mit vier Toten und über 20 Verletzten in Wien sind die 14 nach der Tat festgenommenen Personen in die Justizanstalt eingeliefert worden. Die zuständige Staatsanwältin muss nun für jeden einzelnen prüfen, ob Antrag auf Verhängung von Untersuchungshaft gestellt wird. Die 14 Personen waren bei 18 Hausdurchsuchungen festgenommen worden. Mittlerweile wurde eine 15. Person festgenommen, teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag mit. Wie Nehammer bekannt gab, sind die Festgenommenen 18 bis 28 Jahre alt. Alle haben Migrationshintergrund.

Acht der 15 nach dem Terroranschlag in Wien Festgenommenen sind bereits wegen diverser Straftaten verurteilt worden. Wie Nehammer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte, wurden vier von ihnen wegen terroristischer Straftaten, zwei wegen unterschiedlicher Gewaltdelikten und zwei wegen eines versuchten Ehrenmordes in Linz verurteilt.

Laut dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bekamen die beiden Männer, die wegen des versuchten Ehrenmordes verurteilt worden waren, hohe Haftstrafen. Einer wurde 2012 zu zehn Jahren Haft verurteilt und 2017 entlassen. Der andere zu fünf Jahren und sechs Monaten. Er wurde 2015 entlassen.

Im Fall eines 18-Jährigen aus Bangladesch wurde bereits Ende September Anklage eingebracht, der Mann soll noch als Jugendlicher IS-verherrlichendes Material verbreitet haben. Prozesstermin gibt es noch keinen. Der 18-Jährige soll aus dem Umfeld des von der Polizei getöteten Attentäters stammen.

Dem jungen Mann wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung (§ 278b) und Beteiligung an einer kriminellen Organisation (§278a StGB) vorgeworfen. In sozialen Netzwerken und Chats soll er Beiträge des Islamischen Staats geteilt haben - als er noch ein Jugendlicher und nicht volljährig war, sagte Nina Bussek, Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, der APA.

Auch jener Mann, mit dem der Attentäter 2018 gemeinsam versucht hatte, nach Syrien auszureisen, befindet sich unter den festgenommenen Personen. Die beiden offensichtlichen Gesinnungsgenossen dürften laut APA-Informationen auch gemeinsam jene Moschee in der Hasnerstraße in Wien besucht haben, die bereits mehrmals in Zusammenhang mit der radikal-islamischen Szene genannt wurde.

Zwei Ermittlungsstränge führen ins Ausland

Neben der Schweiz führt einer der Ermittlungsstränge "mit unmittelbarem Täterbezug" in ein weiteres Land. Dort würden derzeit polizeiliche Maßnahmen laufen. Dies erklärten Nehammer und Ruf bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Um welches sich dabei handelt, blieb aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst offen. Zudem seien zwei Beamte von Europol für Wien abgestellt worden. Sie würden die hiesigen Behörden bei der internationalen Zusammenarbeit unterstützen. Auch mit dem FBI gäbe es eine intensive Kooperation.

Quelle: APA