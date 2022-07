Quarantäne-Aus kommt offenbar bundesweit - Pressekonferenz um 16.30 Uhr

Die Entscheidung, ob künftig eine Quarantäne für Coronavirus-Infizierte gilt oder nicht, ist offenbar gefallen. Denn nach dem politischen Tauziehen zwischen Bund und Ländern wollen Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher am Dienstagnachmittag das Verhandlungsergebnis präsentieren. Das mögliche Aus der Quarantäne wird skeptisch gesehen.

Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Rauch und Arbeitsminister Kocher im Livestream ab 16.30 Uhr:

Bund und Länder haben Montagnachmittag über die aktuelle Corona-Situation beraten und unter anderem ein Ende der Quarantäne für Infizierte diskutiert. Das diesbezügliche Vorgehen der Regierung sorgte bei den SPÖ-regierten Ländern für großen Ärger.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich in einer Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel verstimmt. Die Stadt Wien orientiere sich an den Empfehlungen der WHO und sei gegen das Aus der Quarantäne. "Ich sehe den Vorstoß der Bundesregierung als Schritt in die falsche Richtung." Man müsste sich viel mehr auf die Herbstwelle vorbereiten, denn die Infektionszahlen flachen nicht ab. "Wir gehen davon aus, dass wir im Herbst mit einer weiteren Welle zu rechnen haben", so Ludwig.

Nach Angaben der Regierung wurden beim Bund-Länder-Gipfel auch Verbesserungen bei der Verteilung von Medikamenten sowie bei der Lieferung von Daten für das COVID-19-Register diskutiert. Das Register ist seit Mai in Betrieb, derzeit meldet aber erst ein kleiner Teil der Bundesländer regelmäßig seine Daten ein. Die Bundesregierung mahnte bei den Landeshauptleuten die vollständige Einmeldung der Daten ein, um künftig eine noch bessere Grundlage für den Schutz von Risikogruppen zu erhalten, hieß es. Ludwig wies die Behauptung, dass die Bundeshauptstadt gar keine Daten liefern würde, zurück. Das sei nicht richtig, Wien würde nur einige sensible Daten nicht bereitstellen, weil es massive Datenschutzbedenken gebe.

Diskutiert wurden auch mögliche Verbesserungen bei der Verteilung von COVID-19-Medikamenten. Sie senken das Risiko eines schweren Verlaufs deutlich, wenn sie rasch verabreicht werden, nachdem eine Corona-Infektion festgestellt wurde. Derzeit sind erst rund fünf Prozent der 480.000 Packungen an Risikopatientinnen oder Risikopatienten abgegeben worden, der Großteil in Krankenhäusern. Die Bundesländer verfolgen hier unterschiedliche Strategien, um Patienten zu informieren. Die Österreichische Ärztekammer hat bereits eine intensive Information für niedergelassene Ärzte zugesagt. Für Wien sah Ludwig hier keine Probleme. "Wir haben ein gut funktionierendes System" und haben bereits 17.000 Personen mit den Medikamenten versorgt.

"Gerade bei COVID-19 ist die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern essentiell. Das gilt für die Impfung ebenso wie für die Verteilung der Medikamente", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach der Sitzung. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) betonte, dass die Unterstützung der niedergelassenen Ärzte nötig sei, um endlich in die Breite zu kommen. "Dazu haben wir schon viele Gespräche geführt. Das COVID-19-Register wird uns helfen, Entscheidungen noch besser als bisher auf einer objektiven Basis zu treffen."

Der FPÖ geht all das Geplante nicht weit genug. Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak sah in einer Aussendung auch keinen Anlass mehr für Verkehrsbeschränkungen. Die Erkrankungsschwere und das Hospitalisierungsrisiko lägen inzwischen unter jenem der Grippeviren, welche ja auch nicht im Epidemiegesetz erfasst seien: "Was wir brauchen, ist mehr Hausverstand im Krisenmanagement: Wer krank ist, soll sich krankschreiben lassen und zu Hause bleiben, wer gesund ist, geht arbeiten." Zutrittstestungen befürwortet er immerhin für sensible Settings wie Spitäler und Altenheime.