Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer informieren heute Mittag in einer Pressekonferenz zu "Urlaub in Österreich".

Viele heimische Hotels und Pensionen zittern aufgrund der Corona-Pandemie um die heurige Sommersaison. Noch immer ist unklar, wie es mit den Grenzöffnungen zu den Nachbarländern im Detail weitergeht. Die Regierung hatte schon vor wenigen Wochen an die Österreicherinnen und Österreicher appelliert, ihren Urlaub heuer im Heimatland zu verbringen. "Uns allen ist klar, dass die heurige Sommersaison sich von jener des Vorjahres deutlich unterscheiden wird", sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger bereits Anfang Mai. Um den notleidenden Tourismus zu unterstützen, hat die Tourismusministerin in den vergangenen Wochen bereits mehrfach empfohlen, heuer Urlaub im eigenen Land zu machen. "Österreich bietet ein vielfältiges Angebot. Das heurige Jahr ist ein guter Zeitpunkt, die Heimat zu entdecken", so Köstinger. Diesen Wunsch wird die Bundesregierung heute gemeinsam mit Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer wiederholen.

Seit 15. Mai dürfen die heimischen Gastronomiebetriebe täglich von 06:00 bis 23:00 Uhr aufmachen, die Beherbergungsbetriebe und Freizeiteinrichtungen wie Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten und auch Seilbahnen starten zwei Wochen später, am 29. Mai.

Quelle: SN