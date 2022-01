Die Regierung will die Impfpflicht, die am Donnerstag beschlossen wird, doch mit finanziellen Zuckerln verknüpfen. Kommen Belohnungen für Gemeinden mit besonders hohen Impfquoten? Darüber informieren Regierung und SPÖ ab 8 Uhr in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die Bundesregierung plant positive Impfanreize, bestätigt Bundeskanzler Karl Nehammer.