Regierung präsentiert Antiteuerungspaket - Pressekonferenz in Kürze live

Die Regierung wird am Mittwoch bei einer Pressekonferenz gegen 12 Uhr ein Antiteuerungspaket vorlegen. Die Details sind noch unbekannt. Sozialminister Johannes Rauch will, wie er im ORF-"Report" ankündigte, ein Energiepaket, das noch vor dem Sommer beschlossen wird und im Herbst vor der nächsten Heizsituation wirksam wird.

Die sinkenden Großhandelspreise für Strom und Gas wurden von den Energiekonzernen bisher kaum an die Endkunden weitergereicht. Die Energiepreise seien ein sinnvoller Hebel, um inflationsdämpfende Effekte zu erzielen und um die Haushalte direkt zu entlasten, hieß es im Kanzleramt am Dienstagabend.

Maßnahmen auch bei Lebensmitteln

Bei Maßnahmen gegen die hohen Lebensmittelpreise soll es deutlich schneller gehen. Dem Vernehmen nach sollen diese gesetzt werden, um Lebensmittelketten stärker in die Pflicht zu nehmen. Das Kanzleramt verwies darauf, dass Österreich bisher im Kampf gegen die Inflation die Strategie verfolgt habe, Wachstum zu stützen, Kaufkraft zu stärken sowie die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Daher liege Österreich beim erhaltenen Wohlstand im internationalen Spitzenfeld. Bei der Kaufkraft liege Österreich in Europa auf Platz vier und habe eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, bei der Jugendarbeitslosigkeit sogar die drittniedrigste in der EU.

Die Regierung war zuletzt unter Druck geraten, nachdem bei einem Lebensmittelgipfel keine greifbaren Ergebnisse präsentiert werden konnten. Diese werden nun offenbar nachgeliefert.