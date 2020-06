Die Maskenpflicht für Kellnerinnen und Kellner soll mit Anfang Juli fallen - ebenso die Sperrstunde für Hochzeiten und andere Feiern. Ab September sollen gar Outdoor-Veranstaltungen mit 10.000 Menschen wieder möglich sein.

Pressefoyer nach dem Ministerrat ab 9 Uhr:

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) werden am Mittwoch nach dem Ministerrat eine ganze Reihe an Lockerungen verkünden. Aufatmen können sowohl Fußballfans als auch Kulturbegeisterte: So werden, wie bereits teilweise durchgesickert, ab September wieder große Veranstaltungen möglich - im Freien mit bis zu 10.000 Personen, unter Dach mit bis zu 5.000. Das soll etwa für Konzerte gleichermaßen gelten wie fürs Fußballstadion. Voraussetzung: Es muss für die Besucher zugewiesene Sitzplätze geben, auch müssen Abstandsregeln eingehalten werden.

Näheres dürfte man am Mittwoch auch zu den von Sportminister Kogler schon angerissenen Erleichterungen für Mannschafts- und Kontaktsportarten im Freien ab 1. Juli erfahren. Im Gastronomiebereich fällt mit 1. Juli die Maskenpflicht für Kellner, auch kehrt wohl der Salzstreuer auf die Tische zurück. Außerdem wird nach ersten Informationen die Sperrstunde für geschlossene Veranstaltungen mit Anfang Juli aufgehoben, womit man etwa auf Hochzeiten wieder unbeschränkt feiern kann.

Mit den Lockerungen einhergehend soll es auch einen Beschluss im Bereich "Containment" und "Contact Tracing" geben - dabei geht es um eine Strategie für eine möglichst schnelle und effiziente Eindämmung bei auftretenden Erkrankungs-Clustern.

Quelle: SN/Apa