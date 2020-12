Keine Corona-Ausnahme am Stephanitag, nur kleine Silvesterfeier, Masken mitunter auch im Freien.

Ab 21 Uhr informieren Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Kogler über die Ergebnisse aus der Videokonferenz mit den Landeshauptleuten zur aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie.

Die Pressekonferenz im Livestream

Die immer noch zu hohen Infektionszahlen haben die Regierung dazu veranlasst, die für die Feiertage in Aussicht gestellten Lockerungen der Coronarestriktionen teilweise wieder zurückzunehmen. Ursprünglich hatte die Regierung geplant, die nächtliche Ausgangsbeschränkung zu den Weihnachtstagen - also am 24., 25. und 26. Dezember - aufzuheben und Treffen von zehn Personen, unabhängig von der Anzahl der Haushalte, zuzulassen. Diese Lockerung kommt tatsächlich - aber nur für den 24. und den 25. Dezember. Für den Stephanitag gibt es keine Ausnahme.

Auch die für Silvester angedachte Lockerung wird teilweise wieder zurückgenommen. Für diese Nacht entfällt zwar die nächtliche Ausgangsbeschränkung. Es dürfen sich aber nicht, wie zunächst angekündigt, zehn Personen, sondern lediglich sechs Personen plus sechs Kinder aus maximal zwei Haushalten treffen. Noch am Donnerstag hatte die Regierung sogar eine Beschränkung auf fünf Personen erwogen, wie auch die SN am Freitag berichtet haben. Ganz so streng kommt es nun doch nicht.

Des Weiteren sind folgende Maßnahmen geplant:

Die Maskenpflicht soll ausgeweitet werden. Der Mund-Nasen-Schutz soll demnach auch in stark frequentierten Zonen im Freien getragen werden müssen. Dazu ist ein Erlass des Gesundheitsministeriums an Länder und Bezirksverwaltungsbehörden notwendig.

Die zweite Welle der Massentests soll österreich flächendeckend von 8. bis 10. Jänner durchgeführt werden, die Bundesländer können auch einen längeren Testzeitraum verfügen.

Sollten die Massentests Hinweise auf Corona-Cluster in einzelnen Bezirken ergeben, wird dort flächendeckend weitergetestet.

Die Zielgruppen-Testungen sollen ausgeweitet werden: Arbeitnehmer, die körpernahe Dienstleistungen verrichten, Berufsgruppen mit viel Kundenkontakt und Lehrer sollen also intensiver getestet werden.

Die Maßnahmen sind in den vergangenen Tagen in der Regierung beraten worden. Freitagabend wurden sie in einer Videokonferenz der Regierung mit den Landeshauptleuten festgezurrt.

Weit weniger Einvernehmen hinsichtlich der Coronapolitik herrscht zwischen der Bundesregierung und der Opposition. SPÖ und Neos beriefen am Freitag den Unterausschuss des Rechnungshofausschusses ein, auch "kleiner Untersuchungsausschuss" genannt. Die beiden Fraktionen wollen die Beschaffung der Schutzmasken und -anzüge, die angesichts der Coronakrise geschalteten Inserate und die Beschaffung der FFP2-Masken für Ältere durchleuchten, ebenso die Hintergründe der Stopp-Corona-App. Der Ausschuss wird von der grünen Finanzsprecherin Nina Tomaselli geleitet werden.

Für Misstrauen der Opposition sorgte auch ein Donnerstagnachmittag durchgesickerter Gesetzentwurf, der die Polizei ermächtigt hätte, zwecks Überprüfung der Coronaquarantäne auch den "privaten Wohnbereich" betreten zu dürfen. Nach einem Aufschrei der Opposition wurde dieser Passus aus dem Gesetz gestrichen. Nun heißt es ausdrücklich: "Der private Wohnbereich darf nicht betreten werden."

Am Freitag gingen die Meinungen darüber auseinander, ob der Passus irrtümlich in den Gesetzesentwurf gerutscht sei (wie die Regierungsfraktionen behaupten) oder ob es sich um einen ernsthaften Versuch gehandelt hat, den privaten Wohnbereich der Polizei zu öffnen. Das behauptet die Opposition.