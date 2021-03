Am frühen Montagabend hat die türkis-grüne Regierung weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verkündet. Gelockert wird künftig regional: So startet Vorarlberg mit der Öffnung der Gastronomie im Freien ab 15. März. Auch Schulsport im Freien soll wieder möglich werden. Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 18 Uhr im Livestream.

Die Regierung setzt bei der weiteren Pandemiebekämpfung auf Regionalisierung, das verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montagabend in einer Pressekonferenz nach einem Corona-Gipfel von Regierungsvertretern, Landeshauptleuten und Gesundheitsexperten. Das Infektionsgeschehen sei bundesweit sehr unterschiedlich, daher habe sich die Regierung für ein regionales Vorgehen entschieden. So können in Vorarlberg, wo derzeit besonders niedrige Infektionszahlen eingemeldet werden, bereits mit 15. März Schanigärten öffnen. Österreichweit sollen die Gastgärten im Freien dann ab 27. März zum Start der Osterferien wieder mit negativem Corona-Testergebnis besucht werden können. Auch der Jugend- und Schulsport soll ab 15. März mit Tests wieder möglich sein. Für die Kulturbetriebe - Theater, Kinos und weitere Veranstaltungshäuser - heißt es indes weiter warten. Es werde Mai für eine Öffnung im Kulturbereich anvisiert, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag ankündigte. Am 15. März werde hinsichtlich der epidemiologischen Lage erneut darüber diskutiert.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zeigte sich erfreut über die frühere Öffnung im Westen. Er wolle die Rolle Vorarlbergs als Pilotregion "mit Verantwortung und Mut" antreten. "Die Menschen brauchen Hoffnung", sagte er.

Hoffnung gebe es durch Öffnungen vor allem für die Wirtschaft, wie Kanzler Kurz darlegte. Er zog zunächst auch positive Bilanz aus den vergangenen Wochen: Durch die Öffnungen von Handel und Kultureinrichtungen hätten Tausende Menschen wieder in Beschäftigung gebracht werden können. "Auch die Familien wurden entlastet, die Kinder gehen zur Schule, der Präsenzunterricht findet wieder statt."

Streitpunkt Gastro-Öffnung

Die Verhandlungen zwischen den Regierungsparteien und den Landeshauptleuten sei sehr zäh verlaufen, wie es aus Koalitionskreisen kurz vor der Pressekonferenz hieß. Streitpunkt bei den Verhandlungen war vor allem die Öffnung der Gastronomie, die von den Landeschefs vorangetrieben wurde, aber vor allem vom Gesundheitsministerium skeptisch gesehen wird. Die Vertreter aus der Ostregion mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an der Spitze sollen sich in den Gesprächen für eine Öffnung der Lokale stark gemacht haben. Ihr Argument: es sei für die Eindämmung Pandemie sinnvoller, Kontakte kontrolliert in der Gastronomie stattfinden zu lassen als unkontrolliert im privaten Bereich. Diese Position hatten auch Landeshauptleute aus anderen Regionen während der vergangenen Tage vertreten.



Inzidenzzahl unter 100 nur im Westen

Im Westen steht es um die Infektionslage derzeit deutlich besser als im Osten: Niederösterreich war mit zuletzt 196,2 schon nah an der kritischen Grenze dran. Auch Wien, das in Lockdown-Zeiten beständig unter 100 lag, nähert sich der 200er-Marke mit großen Schritten (zuletzt 186,6). Warum gerade im Osten das Infektionsgeschehen so stark wächst, ist Gegenstand unterschiedlicher Überlegungen. Einerseits soll sich hier die infektiösere britische Variante früher breit gemacht haben, andererseits haben gerade in Wien und Niederösterreich die Schulen eine Woche früher geöffnet, was ebenfalls einen größeren Effekt haben könnte. Hier versucht man mit einem dritten wöchentlichen Test in den Volksschulen nun gegenzuwirken.

Unter 100 liegt die Marke nur in zwei Bundesländern, knapp in Tirol trotz der dort grassierenden vermutlich impfresistenteren Südafrika-Variante, und deutlicher in Vorarlberg. Die am Sonntag vermerkten 72,8/100.000 waren freilich auch schon wieder ein Anstieg. Vor einigen Tagen lag der Wert in Vorarlberg noch nahe an der Wunschmarke von 50. Überhaupt stiegen die Infektionen prozentuell im westlichsten Bundesland sogar stärker als im Bundesschnitt.

Kritik von Opposition und aus den eigenen Reihen

FPÖ-Chef Norbert Hofer, der phasenweise in die Gespräche im Kanzleramt eingebunden war, sprach etwa von einem Bonus-Malus-System, das Ländern mit niedrigen Inzidenzen raschere Öffnungen, jenen mit hohen Fallzahlen dagegen die Rücknahme von Lockerungen bringt. Ihm zufolge brächten Teil-Öffnungen nur eine weitere Spaltung des Landes.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) äußerte sich skeptisch zu regionalen Öffnungen. In einer Pressekonferenz am Montag sagte sie: "Wenn man über Lockerungen oder vorsichtige Öffnungen nachdenkt, braucht es eine einheitlich bundesweite Strategie." Ähnlich sieht das Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), in derselben Pressekonferenz auf regionale Öffnungen von Hochschulen angesprochen. Er würde "eher" einheitliche Regelungen bevorzugen: "Weil sich das Infektionsgeschehen ja auch verändert und dann ist einmal Kärnten dran, dann vielleicht das Burgenland."



SPÖ-Chefin bleibt auf der Bremse

Im Gegensatz zu etlichen ihrer Landesparteiensprecher bleibt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf der Bremse. Nach dem Gespräch mit der Regierung erklärte sie: Die Neuinfektionen stiegen ebenso wie die Zahl der Intensiv-Patienten. Diese hochriskante Situation sei das Ergebnis der verfrühten Öffnungen der Bundesregierung. Weitere Öffnungen wären hochgradig unverantwortlich: "Eine Situation wie im November muss verhindert werden."

Für eine Regionalisierung ist hingegen die Wirtschaftssprecher der SPÖ, Christoph Matznetter. Wenn man angesichts der Infektionszahlen "jetzt anfängt, auch regional unterschiedlich vorzugehen, ist das mit Sicherheit gescheiter, als immer nur über das ganze Land alles zu verhängen", so Matznetter, der aber angesichts der Fallzahlen und Mutationen befürchtet "dass so rasch Lockerungen nicht möglich sein werden". Sein NEOS-Kollege Josef Schellhorn sagte am Rande einer gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Politiker, es wäre ja der Sinn der Corona-Ampel gewesen, eine Regionalisierung zu ermöglichen. "Wenn das jetzt mit Vorarlberg so durchgezogen wird, dann hätten wir uns einiges erspart".