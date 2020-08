Die Reisewarnung für die Balearen-Inseln soll ab Montag in Kraft treten. Für Reiserückkehrer soll es daher Teststationen an den Flughäfen geben. Das gab die Regierung in einer Pressekonferenz am späten Dienstagnachmittag bekannt.

Balearen-Rückkehrer: Negativer Corona-Test oder 14 Tage Quarantäne

"Der Ballermann ist der beste Freund des Coronavirus", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei der Pressekonferenz am Dienstag. Weil die Covid-Fälle in Spanien und auf den Balearen zuletzt deutlich angestiegen sind, sprach die österreichische Bundesregierung eine Reisewarnung für diese Region aus. Diese tritt ab Montag in Kraft. Die Kanarischen Inseln bleiben von einer Reisewarnung vorerst verschont.

Alle Menschen, die sich derzeit dort auf Urlaub befänden, hätten die Möglichkeit, sich bis Montag testen zu lassen oder sich 14 Tage in Quarantäne zu begeben, schildert Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Auch für Reiserückkehrer von den Balearen-Inseln solle es Angebote wie für Kroatien-Rückkehrer geben. Nähere Details dazu sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden, kündigte der Bundeskanzler an.

Zudem sollen die Grenzkontrollen intensiviert werden, betonte Kurz. Zusätzliche 500 Polizistinnen und Polizisten sowie 800 Soldatinnen und Soldaten sollen hierfür im Einsatz stehen. "Wir müssen dagegen ankämpfen, dass das Virus nach Österreich importiert wird", sagte Kurz.

Anschober: "Auch Junge können erkranken"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober entschärfte: "Die Situation ist wie erwartet, die Cluster sind keine Überraschung." Besorgniserregend sei jedoch die derzeitige Lage in Spanien und auf den Balearen-Inseln. Aber auch Österreich sei vom steigenden Trend nicht ausgenommen. Fast 300 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnete das Gesundheitsministerium am Dienstag. Insgesamt stehen bisher 262 Infektionsfälle im Zusammenhang mit Reiserückkehrern, 190 davon in der vergangenen Woche. Das Durchschnittsalter dieser Infizierten liege bei etwa 23,5 Jahren, mehr als zwei Drittel seien junge Männer.

"Die allermeisten Kroatien-Urlauber sind sicher vernünftig", sagte Anschober. Dennoch gebe es Berichte über Strandpartys, bei denen es zu Ansteckungen komme, weshalb er abermals appellierte, sich auf Reisen verantwortungsvoll zu benehmen. "Auch junge Menschen können erkranken und können Überträger sein."



Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betonte: "Jeder, der österreichischen Boden betritt, muss damit rechnen, dass sein Gesundheitsstatus überprüft wird." Er kündigte an, dass die Grenzkontrollen in Kärnten und Tirol verstärkt werden, "um Umgehungsmöglichkeiten von Rückkehrern zu beenden." Strafen bei Zuwiderhandeln werde sehr ernst genommen, sagte Nehammer. Infizierte, die sich nicht an die Quarantänemaßnahmen halten würden, würden nach dem Strafgesetzbuch geahndet.

Pressekonferenz ab 17 Uhr:

Anzahl infizierter Reiserückkehrer wächst

Von Montag auf Dienstag wurden laut Innenministerium in Österreich 295 bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert, etwa die Hälfte davon in Wien. Bisher gab es in Österreich 23.829 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand sind österreichweit 729 Personen an den Folgen von Covid-19 verstorben, derzeit befinden sich 116 Personen aufgrund des Coronavirus in Krankenhausbehandlung, davon 19 auf einer Intensivstation.

Das Durchschnittsalter der SARS-CoV-2-Infizierten sinkt dabei offenbar immer mehr. Vergangene Woche hatte Anschober noch von einem Durchschnittsalter von 33,7 Jahren gesprochen, am Dienstag waren es nur mehr 32,2 Jahre. "Die Personengruppe zwischen 15 und 24 ist die mit Abstand größte Gruppe", sagte Anschober gegenüber der APA. Er appellierte daher an die Jugendlichen: "Verantwortung übernehmen, vorsichtig sein und die grundsätzlichen Maßnahmen wie Hygiene, Abstandsregelungen und, wo erforderlich, Mund-Nasen-Schutz konsequent beachten. Nur dann schaffen wir es, sicher durch die nächsten Monate zu kommen!"