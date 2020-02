SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner tritt heute an die Öffentlichkeit. An ihrer Seite: Ihr mächtigster Kritiker, Hans Peter Doskozil - ab 11 Uhr im Livestream.

Aus der SPÖ war in den vergangenen Wochen relativ wenig zu hören. Doch heute um elf Uhr tritt Parteichefin Pamela Rendi-Wagner im Rahmen ihres "Roten Foyer"an die Öffentlichkeit. An ihrer Seite: Hans Peter Doskozil. Der Burgenländer zählt nicht eben zu den engen Vertrauten der Parteichefin. Und doch führt an ihm kein Weg vorbei, seit er bei den burgenländischen Landtagswahlen den ersten sozialdemokratischen Wahlsieg seit langer Zeit einfahren konnte. Außerdem war es Doskozil, der in seiner damaligen Eigenschaft als Verteidigungsminister vor drei Jahren mit seiner Anzeige gegen Airbus die Eurofighter-Ermittlungen ins Rollen brachte.

Quelle: SN