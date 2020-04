Welche Arbeitnehmer haben in Coronazeiten ein besonders hohes Krankheitsrisiko? Wie sollen sie geschützt werden? Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt heute Nachmittag dazu Informationen - hier im Livestream!

Ab 15:00 Uhr - Minister Anschober zu Risikogruppen

Die behördlichen Definitionen der Risikogruppen für eine Covid-19-Erkrankung sind laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) fertig. Ein Wissenschaftlergremium habe die Abgrenzung durchgeführt, sagte er am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Anschober hofft auf eine Rechtskräftigkeit ab 4. Mai. Am Mittwoch solle der entsprechende Antrag im Nationalrat eingebracht werden.

Auf die Frage, wer zu den Risikogruppen zählt, erwähnte der Minister etwa Menschen mit schweren Gehirn- und Lungenerkrankungen sowie schweren Krebserkrankungen. Die niedergelassenen Ärzte erhielten eine Art Checkliste.

Das Attest werde genügen, um im Gespräch mit dem Arbeitgeber entweder einen besonders verstärkten Schutz am Arbeitsplatz, Home-Office oder eine Freistellung zu erreichen. Details will Anschober noch Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz präsentieren.

Quelle: APA