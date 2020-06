Nach einer dreimonatigen, Corona-bedingten Pause setzt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag die Wiederaufnahme persönlicher Gespräche fort. In Wien empfängt Schallenberg seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas zu einem Arbeitsgespräch, wie das Außenamt am Mittwoch mitteilte.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Schallenberg setzt persönliche Gespräche fort