Schwarz-Blau schreitet in Salzburg zur Angelobung - jetzt im Liveblog

Der neue Salzburger Landtag wird am Mittwoch feierlich angelobt. Auf dem Programm steht auch die Wahl jedes einzelnen Regierungsmitgliedes. Verfolgen Sie die Angelobung im Liveblog.

Die neue Legislaturperiode startete mit einer interreligiösen Feier in der Kajetanerkirche.

Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, FPÖ-Chefin Marlene Svazek, Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Mittwoch vor der Angelobung.

Der Salzburger Landtag tritt am Mittwoch zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Bevor es um 9.15 Uhr soweit ist, geht es aber noch zum Gebet in die Kajetanerkirche. Um 8 Uhr werden die Abgeordneten zum interreligiösen Gottesdienst zusammenkommen. Mit dem Segen ausgestattet geht es danach in den Chiemseehof. Die Sitzung wird dann durch den ältesten Abgeordneten - das ist der ÖVP-Mandatar Josef Schöchl - eröffnet.

SN-Liveblog ab 8 Uhr: