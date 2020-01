Nach dem Ministerrat am Mittwochvormittag gibt es in Wien wie immer ein Pressefoyer - verfolgen Sie es hier ab ca. 11.30 Uhr im Livestream.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) will im Ministerrat am Mittwoch eine Sicherheitsinitiative einbringen. "4300 Polizisten mehr auf der Straße sind das Ziel", sagte der Innenminister am Dienstag. Aktuell seien bereits 1600 in Ausbildung. Ab Juni sollen sie bereits "intensiv spürbar sein". Bis man auf die 2300 zusätzlichen Planstellen und 2000 zusätzlichen Ausbildungsplanstellen komme, sei es aber "noch ein weiter Weg".

