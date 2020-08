Der unter Druck geratene burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nimmt heute zu den Entwicklungen im Zusammenhang mit der Commerzialbank Mattersburg Stellung - hier zu sehen im Livestream ab 11.55 Uhr!

Livestream aus Eisenstadt ab 11.55 Uhr:

” Bild: SN/övp burgenland Christian Sagartz, ÖVP-Chef Burgenland Sollte er unsere Forderung nicht erfüllen, werden wir einen Untersuchungsausschuss initiieren.

Bereits am frühen Montagvormittag hatte der geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz in der Causa Commerzialbank auf das Tempo gedrückt: "SPÖ-Landeshauptmann Doskozil ist in der Pflicht, für völlige Aufklärung zu sorgen. Wir fordern die Offenlegung aller Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Aufsicht und Kontrolle des Landes über die Commerzialbank stehen. Außerdem wollen wir wissen, welche Unternehmen im Umfeld des Landes wenige Stunden vor Schließung der Bank hohe Geldbeträge abgezogen haben. Doskozil hat bis zum Sonderlandtag Zeit. Sollte er unsere Forderung nicht erfüllen, werden wir einen Untersuchungsausschuss initiieren."

ÖVP, FPÖ und Grüne haben in der Causa bereits einen Antrag auf einen Sonderlandtag gestellt. Bis zur Sitzung sollen alle Unterlagen in Zusammenhang mit der Aufsicht und Kontrolle des Landes für die Commerzialbank offengelegt werden, ebenso alle Protokolle und Prüfberichte der TPA (sie hatte die Bank von 2006 bis 2018 geprüft, Anm.) gegenüber dem Land Burgenland, forderte Sagartz.

Der ÖVP-Obmann verlangte außerdem eine Erklärung dafür, warum das Land 2015 die Prüfaufsicht über die Kreditgenossenschaft der Commerzialbank loswerden habe wollen. 2015 sei erstmals eine Anzeige gegen die Commerzialbank eingebracht worden. Weiters gefordert wird die Offenlegung aller Informationen darüber, "wann die Mitglieder der SPÖ-Alleinregierung über die Schließung der Commerzialbank erfahren haben und was sie mit dieser Information gemacht haben".

