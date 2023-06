SPÖ-Debakel bei Vorsitzwahl: Neuer Gewinner ist Andreas Babler, er traut der Sache aber noch nicht ganz

Andreas Babler dürfte nun der neue SPÖ-Parteichef werden. Denn man hat bei der Auszählung am Parteitag in Linz die Stimmen vertauscht. So kam nicht Hans Peter Doskozil auf 52,7 Prozent der Stimmen, sondern Andreas Babler. Das verkündete die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa, in einer eilig einberufenen Pressekonferenz Montagnachmittag. Hans Peter Doskozil und Andreas Babler traten im Anschluss vor die Presse.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH

Der mutmaßliche neue Parteichef Andreas Babler sagte als erstes, die Wahlkommission solle die Stimmen nochmals überprüfen. "Es ist ganz wichtig, dass hier keine Fragezeichen bleiben. Ich erwarte mir absolute Transparenz und Klarheit." Sollte das Ergebnis stimmen, dann werde er das Amt und die Verantwortung übernehmen. Er entschuldigte sich "aus tiefstem Herzen" bei allen und auch bei Hans Peter Doskozil für die Vorkommnisse. "Aber ich gebe mein Wort, wenn ich dieses Amt übernehme, ich werde am Comeback der Sozialdemokratie arbeiten." In Richtung der Parteimitglieder sagte er, der Partei solle der Stolz und die Würde zurückgegeben werden.