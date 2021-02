Angesichts der starken Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutation wird Tirol ab Freitag für zehn Tage zur Testpflichtzone. Wer das Bundesland verlassen will, muss dann einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Ausgenommen davon wird Osttirol. Auch Kinder brauchen keinen negativen Test.

Die Pressekonferenz der Regierung im Livestream:

Auf folgende Maßnahmen haben sich Bund und Land Tirol verständigt:

Verkehrsbeschränkungen: Testpflicht beim Verlassen Tirols, der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein

Start der Maßnahmen: Am Freitag für ein Dauer von zehn Tagen

Ausnahme: Osttirol und Kinder sind von den Maßnahmen ausgenommen

"Das sind notwendige Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern", sagte der Kanzler. Kurz begründete die Maßnahme damit, dass vor allem der Impfstoff von Astra Zeneca bei der südafrikanischen Variante eine deutlich geringere Wirksamkeit zeige. Es müsse alles getan werden, um die Ausbreitung dieser vor allem im Bezirk Schwaz auftretenden Variante in Tirol und auf andere Teile Österreichs zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Die Maßnahme sei mit der Tiroler Landesregierung abgesprochen, so Kurz. Festzuhalten sei: "Es ist niemand schuld daran, dass es Mutationen gibt." Insgesamt gibt es derzeit 400 Verdachtsfälle der südafrikanischen Mutation in Tirol, davon sind 293 Fälle bereits vollständig durch Sequenzierung bestätigt.

Quelle: APA