Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Der Beginn für das Gespräch in der Hofburg wurde von 10.00 Uhr auf 10:30 Uhr geändert. Im Liveblog kann der Empfang in der Hofburg ab 10.25 Uhr mitverfolgt werden.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Bundespräsident Van der Bellen empfängt Wahlsieger Kurz

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt ÖVP-Chef Sebastian Kurz ab 10.30 Uhr in der Hofburg. Noch offen ist, wann Kurz dann die anderen Parteiobleute treffen wird. Dazu will sich die ÖVP erst nach dem offiziellen Auftrag äußern. Fix ist, dass die Treffen in der Reihenfolge der Stärke der Parteien im Nationalrat erfolgen werden. Quelle: APA

Mehr zum Thema