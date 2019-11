Am Vormittag gab die ÖVP ihr Ja zu Koalitionsverhandlungen mit den Grünen bekannt. Zu Mittag tritt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in Wien vor die Presse, an ihrer Seite der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Das Statement der beiden SPÖ-Spitzen hier ab 12.45 Uhr im Livestream.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Pamela Rendi-Wagner.

Die SPÖ-Spitze im Livestream Quelle: SN

