Für die FPÖ könnte es am Montag spannend werden. Experten wie zum Beispiel der Historiker Oliver Rathkolb melden sich mit einer wissenschaftlichen Bewertung des Historikerberichts der Partei zu Wort - hier im Livestream ab 9:55 Uhr.

Knapp 670 Seiten ist er stark, der Bericht der Historikerkommission zur "Geschichte des Dritten Lagers und der FPÖ". Der Bericht war nach diversen "Einzelfällen" vom damaligen Parteichef Heinz-Christian Strache im Frühjahr 2018 nach der "Liederbuchaffäre" in Auftrag gegeben worden. Nachdem die Präsentation mehrfach verschoben worden war, wurde er Ende Dezember 2019 vorgestellt. Konkrete Aussagen zu Liederbüchern und Burschenschaftern sucht man in dem Bericht vergeblich. Für den Bericht war eine Reihe von FPÖ-nahen Wissenschaftern, aber auch einigen parteifernen, angetreten, um einen Bogen vom FPÖ-Vorgänger VdU über das "Liedgut des Farbstudententums" bis hin zu den sogenannten "Einzelfällen" in der FPÖ zu spannen. Mit dem Historiker-Bericht "stellen wir uns unserer historischen Verantwortung", schrieb FPÖ-Chef Norbert Hofer im Vorwort. Die FPÖ sei "gewillt, das Positive fortzuführen, uns weiter zu entwickeln, Fehler zu korrigieren und uns für das zu entschuldigen, was unentschuldbar erscheint".



Der Historiker und Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Wien, Oliver Rathkolb, hatte bereits nach der Veröffentlichung der Zusammenfassung heftige Kritik an dem Bericht geübt. Aber auch Mitautoren kritisierten den Bericht. Der Co-Autor Michael Wladika beklagte wenig später nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts öffentlich, dass sein Beitrag "aus dem Zusammenhang gerissen und verkürzt wiedergegeben" worden sei. Der Historiker und Jurist beschäftigte sich mit personellen Überschneidungen zur NSDAP. Sein unfertiger Bericht sei "von zwei Personen im Umfeld der FPÖ für den sogenannten 'Rohbericht' auf zwei Seiten gekürzt" worden, schreibt Wladika. "Dies geschah ohne mein Zutun, wobei die Herangehensweise mehr als 'unglücklich' zu bezeichnen ist." Auch Co-Autor Kurt Scholz ging bereits auf Distanz zum veröffentlichten Papier.

Der freiheitliche Publizist Andreas Mölzer verteidigte den Bericht Ende Dezember: Es könne keineswegs von Unwissenschaftlichkeit gesprochen werden, schließlich hätten sechs habilitierte Professoren mitgearbeitete. Auch gehe der Vorwurf der Parteinähe ins Leere, denn außer dem Vorsitzenden Wilhelm Brauneder als früheren FPÖ-Politiker und den Historikern Grischany und Lothar Höbelt hätten Wissenschafter aus anderen, nicht den Freiheitlichen nahestehenden, politischen Lagern mitgearbeitet.



Wie Nazis politische Karriere machten

Braune Flecken, also Verstrickungen in die Nazi-Zeit, gibt es nicht nur bei den Freiheitlichen. Im Unterschied zu diesen haben SPÖ und ÖVP ihre diesbezüglichen Sünden aber bereits vor geraumer Zeit mit eigenen Historikerberichten aufgearbeitet. Wie im entsprechenden Bericht der SPÖ nachzulesen ist, nützten die Sozialdemokraten vor allem ihre Vorfeldorganisation "Bund sozialistischer Akademiker" (BSA), um heimatlos gewordenen Nazis eine Heimstätte zu bieten. 1948 wies der steirische BSA 70 Prozent Ex-NS-Mitglieder auf. "Wie kommt das B vor die SA?", fragte man damals spöttisch. Die SA war die berüchtigte "Parteiarmee" der NSDAP. Dank Protektion höchster SPÖ-Stellen gelangten ehemalige Nazis in höchste Positionen, etwa in die Chefetage der damals verstaatlichen Voest oder der Nationalbank. Bruno Kreisky ernannte sechs Ex-Nazis zu Ministern und führte einen erbitterten Kleinkrieg gegen Nazi-Jäger Simon Wiesenthal. Kreisky war es auch, der 1970 eine Minderheitsregierung unter Duldung der FPÖ bildete, die damals vom ehemaligen SS-Offizier Friedrich Peter geführt wurde. Einer der spektakulärsten Fälle ist jener des NS-Euthanasiearztes Heinrich Gross, den die Gerechtigkeit zu spät ereilte. Ein 1997 eingeleitetes Verfahren wegen Mordes (es ging um die gezielte Tötung von Kindern in der NS-Klinik "Am Spiegelgrund") scheiterte an der Demenz des Angeklagten. Zuvor hatte Gross unter den Fittichen der SPÖ eine steile Nachkriegskarriere als Arzt und Gerichtsgutachter gemacht.

Eine 200-Seiten-Studie der ÖVP kam zum Ergebnis, dass

bis zu zehn Prozent ihrer Nachkriegsfunktionäre eine Nazi-

Vergangenheit hatten. Exemplarisch sei Reinhard Kamitz genannt, der in den 50er-Jahren als Finanzminister und in den 60er- Jahren als Nationalbankpräsident einen entscheidenden Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung Österreichs leistete ("Raab-Kamitz-Kurs"). Kamitz war bereits früh der NSDAP beigetreten und diente dem Nazi-Regime als Hochschullehrer und hochrangiger Kammerangestellter. Aus NS-Unterlagen geht hervor, dass er sich auch um eine Aufnahme in die SS bemühte. All das war ihm bei seiner Nachkriegskarriere nicht hinderlich. NS-Mitglieder waren auch die Tiroler Landeshauptleute Alfons Weißgatterer und Eduard Wallnöfer. Viel Staub wirbelte die Bundespräsidentschaft Kurt Waldheims auf, der im Krieg als Vernehmungsoffizier auf dem Balkan tätig war.

Die Toleranz der Nachkriegsparteien gegenüber den Nazis entsprang klarem Kalkül. Nach dem Zusammenbruch des braunen Regimes galten rund 500.000 Österreicher als NS-mäßig belastet, was ab 1949 (vorher durften sie nicht an Wahlen teilnehmen) ein erhebliches Wählerreservoir darstellte.