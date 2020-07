Liveblog: Peter Sidlo im Ibiza-Untersuchungsausschuss

Der Stein des Anstoßes in der Causa Casinos Austria, Peter Sidlo, ist am Mittwoch Hauptfigur im Ibiza-Untersuchungsausschuss.

Dem Freiheitlichen wird vorgeworfen, trotz mangelnder Qualifikation und auf Druck des Glücksspielkonzerns Novomatic in den Casag-Vorstand gekommen zu sein. Im Raum stehen Absprachen in der türkis-blauen Koalition. Peter Sidlo ist für 10 Uhr vor den U-Ausschuss geladen. Danach der ehemalige Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) und der ehemalige Leiter der Konzernkommunikation von Novomatic, Bernhard Krumpel. Am Donnerstag sind Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), der Finanzvorstand der ÖBB Holding AG, Arnold Schiefer, und der Vorstand der Sigma Investment AG, Markus Braun, geladen.

Liveblog zum Ibiza-U-Ausschuss:

Quelle: SN