Liveblog zur Wahl in Kärnten: Bleibt die SPÖ stärkste Partei?

Am Sonntag finden die Landtagswahlen in Kärnten statt. Umfragen bescheren SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser um die 44 Prozent der Stimmen. Alle Entwicklungen können Sie hier im SN-Liveblog mitverfolgen.

Seit 2013 regiert eine Dreierkonstellation aus SPÖ, ÖVP und Grünen. Insgesamt bewerben sich nun zehn Parteien um die 36 Sitze im Kärntner Landtag. Der 59-jährige Klagenfurter Peter Kaiser ist seit 2010 an der SPÖ-Parteispitze und will seinen Spitzenplatz verteidigen.

25.424 Wahlkarten sind für die Kärntner Landtagswahl ausgestellt worden. Damit sind etwa 30 Prozent mehr als beim Urnengang 2013 beantragt worden. Gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten beträgt der Anteil der Wahlkarten 5,9 Prozent. Wahlkartenwähler können ihre Stimme am Sonntag in jedem Wahllokal sowie per Briefwahl abgeben.

Countdown zur Landtagswahl in Kärnten

Alle Entwicklungen zur Kärntner Landtagswahl im Liveblog:

(SN)