Livestream: Bogner-Strauß, Edtstadler und Kneissl über Maßnahmen zu mehr Frauensicherheit

In Österreich gibt es einen Trend zu mehr Morden an Frauen. Im Jahr 2014 wurden in Österreich 38 Personen ermordet, 19 davon waren Frauen. Im Jahr 2017 waren es 62 Morde, davon waren 36 an Frauen. Die Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Juliane Bogner-Strauß.