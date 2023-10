Livestream: Regierung informiert nach Krisenkabinett zur Sicherheitslage in Österreich

Am Freitag ab 8 Uhr tagt das Krisenkabinett der österreichischen Bundesregierung wegen der Eskalation in Nahost. Neben Nehammer und Kogler werden auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Innenminister Gerhard Karner sowie Außenminister Alexander Schallenberg am Krisenkabinett teilnehmen. Im Anschluss sind Doorsteps im Innenhof des Verteidigungsministeriums geplant.

Themen des Krisenkabinetts sind am Freitag der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die daraus resultierenden Folgen - sowie die daraus resultierende Sicherheitslage in Österreich, wie die Regierung gegenüber der APA bekannt gab.