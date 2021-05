Lobbyist Aczel schilderte in U-Ausschuss Video-Angebot

Der ehemalige LIF-Politiker und Lobbyist Zoltan Aczel hat am Mittwoch über das Angebot des Ibiza-Anwalts an ihn im Spätsommer 2017 berichtet, das auf der Mittelmeerinsel angefertigte Video mit Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und dem ehemaligen freiheitlichen Klubobmann Johann Gudenus zu kaufen. Er habe dies aber mit den Worten "das ist ein Klumpert" abgelehnt, so Aczel, der meist einsilbig antwortete - entsprechend schnell zu Ende war seine Befragung.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Lobbyist Aczel im Ibiza-U-Ausschuss