Lockerung der Corona-Maßnahmen: Sperrstunde wird ausgedehnt, 2G im Handel fällt mit 12. Februar

Die Bundesregierung und die Covid-Krisenkoordination (GECKO) haben am Samstagvormittag in einer gemeinsamen Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage informiert. Die Auslastung auf den Intensivbetten erlaube es, Perspektiven aufzuzeigen, heißt es von Seiten des Kanzlers. Vor allem für den Handel und die Gastronomie bedeuten die neuen Maßnahmen eine Entschärfung.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein haben am Samstag Lockerungen der Corona-Maßnahmen präsentiert:

Ab 5. Februar wird die Sperrstunde in der Gastronomie auf 24 Uhr verlegt

Gleichzeitig wird die Personenzahl bei privaten Veranstaltungen von 25 auf 50 erhöht

Mit 12. Februar läuft 2G im Handel aus, die FFP2-Maskenpflicht bleibt aufrecht

Ab 19. Februar wird aus 2G in Gastronomie und Tourismus 3G

Zuletzt haben mehrere Landeshauptleute wie Tirols LH Günther Platter und Vorarlbergs LH Markus Wallner (beide ÖVP) sowie Wirtschaftsvertreter Lockerungen der Coronamaßnahmen gefordert. Bundeskanzler Karl Nehammer sagte am Samstag in der Pressekonferenz: "Nun sind wir in der Lage, Perspektiven aufzuzeigen." Ab 5. Februar wird die Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr verlegt, ab 12. Februar läuft 2G im Handel aus, ab 19. Februar gilt in der Gastronomie 3G statt 2G. Er betonte aber: "Wir müssen flexibel auf das Virus reagieren." Auch im schulischen Bereich soll es neue Regeln geben, die aber erst kommende Woche verkündet werden. Begründet wurden die Lockerungen damit, dass trotz der hohen Fallzahlen durch Omikron die Situation an den Spitälern stabil sei.

Gecko: Höhepunkt der Omikron-Welle in der 1. Februarwoche erwartet

Katharina Reich, Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, präsentierte die Ergebnisse aus der Sitzung des Corona-Krisenstabs Gecko vom Freitag: "Die Entkopplung von hohen Infektionszahlen und der nicht weiter steigenden Auslastung auf den Intensivstationen bestätigt sich." Man habe nun mehr Sicherheit, was den Ausblick auf Omikron betrifft, auch aufgrund von Daten aus anderen Ländern. Der Höhepunkt der Omikron-Welle werde für die 1. Februarwoche erwartet, zeitliche Verschiebungen in den einzelnen Bundesländern seien aber nicht auszuschließen, sagt Reich. Der Krisenstab setze auf "strukturiertes und stufenbasiertes Zurücknehmen der Maßnahmen". "Endlich können wir lockern", sagt Reich. Gleichzeitig mahnte sie aber zur Vorsicht: "Klar ist, Corona wird uns weiter begleiten. Wir müssen uns weiterhin schützen und müssen auf jene schauen, die sich nicht schützen können sowie auf Alte und Kranke. halten wir Maß und Ziel, so kommen wir gut durch diese Welle."