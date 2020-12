Ludwig ehrt "Heldinnen und Helden der Terrornacht"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Dienstag vier "Heldinnen und Helden der Terrornacht" geehrt. Sie wurden im Rathaus für ihren Einsatz während des Anschlags am 2. November in der Innenstadt mit der Dank- und Anerkennungsmedaille des Landes bedacht. "Ihre Empathie, ihr menschlicher Beistand in einer schwierigen Situation ist Vorbild für alle Menschen in unserer Stadt", sagte der Stadtchef in einer Aussendung.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Ludwig sieht in Geehrten ein Vorbild für alle Bewohner von Wien