Ludwig für Doskozil in SPÖ-Bundesgremien

Am Rande der Landeshauptleute-Konferenz in Andau (Bezirk Neusiedl am See) sind am Mittwoch bzw. bereits am Vorabend auch die SPÖ-Landeshauptmänner zusammengetroffen. Michael Ludwig (Wien) berichtete in der Früh vor Journalisten, dass es Kontakt mit Hans Peter Doskozil (Burgenland) gegeben habe und er hofft, dass sich dieser künftig unter dem neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler an der inhaltlichen Diskussion beteiligt.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Doskozil ist aktuell Vorsitzender der LH-Konferenz