Ludwig lud Wiener Schulklasse nach Waldhäusl-Sager ein

Jene Wiener Schüler, in deren Richtung Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl seine umstrittenen Aussagen getätigt hat, werden Anfang übernächster Woche - also nach den Semesterferien - von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Wiener Rathaus empfangen. Das teilte ein Sprecher der APA am Freitag auf Anfrage mit. Der genaue Termin werde noch fixiert bzw. kommuniziert, hieß es.

Ludwig lädt nach Waldhäusl-Sager Wiener Schulklasse ein