Ludwig sieht Neutralität als Chance für Österreich

Der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) hat am Donnerstag bekräftigt, dass die Neutralität Österreichs die Chance biete, sich als Ort für Gespräche anzubieten. In einer Rede im Bundesrat - Wien hat zur Jahresmitte den Vorsitz in der Länderkammer übernommen - verwies er darauf, dass durch den Angriff Russlands auf die Ukraine eine Kriegssituation entstanden sei, "die wir uns in diesem Ausmaß nicht mehr vorstellen konnten".

Ludwig bekräftigte auch Wunsch nach Energiepreisgipfel