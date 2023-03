Ludwig stützt SPÖ-Chefin Rendi-Wagner

Der Wiener Bürgermeister und rote Landesparteivorsitzende Michael Ludwig hat am Dienstagabend Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner einmal mehr den Rücken gestärkt - nach neuerlichen Spekulationen um eine mögliche Rochade an der Parteispitze. Er appellierte auch erneut an die Partei, geschlossen aufzutreten. Umfragen will Ludwig keine zu große Bedeutung beimessen.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Leichtfried steht hinter Rendi-Wagner