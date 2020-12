Luft nach oben bei Massentests

Die Beteiligung an den Corona-Massentests liegt bisher unter den Erwartungen. Die Regierung überlegt für Testrunde zwei im Jänner einen Bonus für Testwillige. Das soll die Teilnahme steigern.

Trotz anfänglicher und zwischenzeitlicher Pannen, vor allem was die IT angeht, sind die Massentestungen am Wochenende geordnet und professionell über die Bühne gegangen. "Von der Testung bis zum Ergebnis nur eine gute halbe Stunde", berichtete etwa eine Teilnehmerin, die sich in der Wiener Messehalle C testen ließ. Das Ergebnis: negativ. Wer ein positives Ergebnis hatte, wurde noch an Ort und Stelle mittels Gurgellösung getestet. Das Resultat des sensibleren PCR-Tests hatten die Betroffenen meist keine 24 Stunden später.

Doch ...