Luftabwehrsystem Sky Shield : Österreich schließt Deal mit Berlin

Die Idee der 18 Nationen, die unter den Raketenschutzschirm schlüpfen wollen, ist vor allem die Aufteilung der Anschaffungs-, Wartungs- und Ausbildungskosten. Neben Österreich hat übrigens auch die neutrale Schweiz Interesse bekundet. "Es geht darum, über Europa die Lücken in der Luftabwehr zu schließen", sagte Tanner. Der russische Angriff auf die Ukraine zeige, wie notwendig diese Maßnahme sei.

Ausgeschrieben bedeutet Iris-T-SLM übrigens Infra Red Imaging System Tail Surface Launched Medium Range und bezeichnet ein Luftabwehrsystem des deutschen Unternehmens Diehl Defence. Das System wird bereits in der Ukraine eingesetzt. Am Dienstag betonte Luftwaffenchef Gerfried Promberger den militärischen Wert des Systems, das in der Ukraine mit "hoher Abschussrate" gegen russische Raketen eingesetzt werde. "Das System ist akkurat, marktverfügbar und combat proven" (kampferprobt, Anm.), betonte der Brigadier. Es sei äußerst flexibel und könne innerhalb weniger Minuten ab- und aufgebaut werden. Konkret plant Österreich die Beschaffung von vier Kurzstreckensystemen mit einer Reichweite von bis zu 15 Kilometern und vier Mittelstreckensystemen mit einer Reichweite bis 50 Kilometer, so Promberger. Wo sie genau stationiert werden, hänge von der Bedrohungslage ab. Das Hauptquartier soll der Regierungsbunker in Salzburg sein, dort werden auch die notwendigen Radardaten gesammelt. Die Lieferung des ersten Systems soll bereits ein Jahr nach der Unterzeichnung des Beschaffungsvertrags erfolgen. Die Verhandlungen mit dem deutschen Rüstungskonzern werden von der deutschen Regierung übernommen. Österreich will dann die Systeme von Deutschland kaufen. Der Preis sei noch Verhandlungssache. Prinzipiell sind für den Aufbauplan für die bodengestützte Luftabwehr zwei Milliarden Euro reserviert, aber nicht alle Mittel wolle man für Sky Shield einsetzen. Auch Bedenken bezüglich der Sky-Shield-Teilnahme und der Neutralität Österreichs wies Tanner zurück. Es gebe keine Verfassungs- oder Völkerrechtsexperten, die diesbezüglich einen Zusammenhang sähen.