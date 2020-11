Macron-Besuch in Wien verschoben

Der geplante Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag in Wien findet vorerst doch nicht statt. Aufgrund der Covid-Situation in Europa werde der Besuch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, hieß es aus dem Bundeskanzleramt gegenüber der APA am späten Mittwochabend. Stattdessen soll Anfang kommender Woche eine Videokonferenz zum Kampf gegen den islamistischen Terrorismus und den politischen Islam stattfinden.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE PETIT TESSO Ein trauriger Anlass führt Macron nach Wien