Mahrer kritisiert Gewessler wegen "Greenflation"

WKÖ-Präsident Harald Mahrer hat am Samstag in mehreren Interviews Kritik an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) geübt. Für Mahrers Geschmack werde nämlich zu wenig über "Greenflation" gesprochen, also darüber, dass auch die Energiewende die Preise erhöhe. Und daran habe Gewessler Anteil.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Mahrer ist die 'Greenflation' nicht grün