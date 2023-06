Mario Leiter wird neuer Chef der SPÖ Vorarlberg

Mario Leiter wird künftig die SPÖ Vorarlberg führen. Der Parteivorstand hat den Bludenzer Stadtpolizeikommandanten am Montagabend in Götzis (Bezirk Feldkirch) mit 86,48 Prozent zum neuen Landesparteivorsitzenden designiert. Der 57-Jährige wird damit auf Interimschefin Gabi Sprickler-Falschlunger folgen, bestätigte die Partei nach Sitzungsende. Die offizielle Vorstellung erfolgt am Dienstag, gewählt wird Leiter bei einem Parteitag im Frühjahr 2024.

BILD: SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Sprickler-Falschlunger darf in Polit-Pension