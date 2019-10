Martin Huber als Zeuge im Grasser-Prozess

Am 112. Tag im Grasser-Prozess hat Ex-ÖBB-Chef Martin Huber als Zeuge ausgesagt. Huber war vor der ÖBB Vorstand bei der Porr. Der Baukonzern hat mit Raiffeisen Leasing und der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich den Terminal Tower Linz errichtet, in den sich die Finanzbehörden eingemietet haben. Laut Anklage soll dabei Schmiergeld an Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere geflossen sein.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER / APA-POOL Der Ex-ÖBB-Chef und Ex-Porr-Vorstand sagte als Zeuge aus