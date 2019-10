Martin Huber sagte als Zeuge im Grasser-Prozess aus

Überraschend kurz verlief am 112. Tag im Grasser-Prozess die Befragung des ehemaligen Porr-Immobilienvorstandes und späteren ÖBB-Chefs Martin Huber zur Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower. Vom damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser habe er nichts mitbekommen, den Zweitangeklagten Ex-Lobbyisten Walter Meischberger habe er eher am Rand wahrgenommen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER / APA-POOL Der Ex-ÖBB-Chef und Ex-Porr-Vorstand sagte als Zeuge aus