Maske gehört zum Schulalltag

Schulstart im "gelben" Wien. Warum die Herausforderungen täglich wachsen und wie man sich für den Ausfall von Lehrern rüstet.

Es ist ungewohnt ruhig. Während es normalerweise am ersten Schultag in aller Früh rund um die Volksschule Stubenbastei in der Wiener City summt wie vor einem Bienenstock, stehen diesmal nur wenige Eltern vor der Schule. Es ist Viertel vor acht Uhr und die ersten Kinder marschieren - mit gebührendem Abstand und mit Maske - in ihre Klassen. Ganz normaler Corona-Alltag. Alles ist genau geregelt, die Kinder kommen klassenweise gestaffelt an: die einen um 7.45 Uhr, die anderen um acht, die ...