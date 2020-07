Warum es zur Maskenpflicht noch keine Koalitionslinie gibt und die Entscheidung dazu vertagt wurde.

168 Coronainfizierte innerhalb von 24 Stunden: Damit wurde vergangenen Donnerstag ein neuer Höchststand an Neuinfektionen seit dem Lockdown verzeichnet, was die Regierung in Alarmbereitschaft versetzt hat. Denn ein Blick zu einstigen Corona-Musterschülern, wie nach Israel, zeigt, wie schnell die Lage ...