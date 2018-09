Matthias Strolz: "Nun ist Zeit für den Abflug"

Matthias Strolz hört auf. Der Neos-Gründer sagt dem Nationalrat Adieu. Die SN haben ihn an seinem letzten Tag im Parlament begleitet.

Die rote Lampe blitzt kurz auf, dann noch einmal, und noch einmal. Schließlich leuchtet das Licht durchgehend. Das Signal am Rednerpult des Nationalrats zeigt deutlich, dass die Redezeit vorbei ist. Aber nicht für Matthias Strolz.

Der Neos-Gründer wollte in seiner Abschlussrede am Mittwoch vor dem Nationalrat eigentlich über seine Zeit im Hohen Haus reden. "Aber dann ist mir das Innenministerium dazwischengekommen", sagt der gebürtige Vorarlberger vor dem Plenum. Er meint die Aufregung um die Einschränkung des Informationsflusses an kritische Medien durch das Innenressort. Strolz hält deshalb eine Rede über Demokratie, über das Parlament, über die Grundwerte einer liberalen Gesellschaft. Die rote Lampe ignoriert er.