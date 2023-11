Mattle offen für Asyl-Maßnahmen wie "Vorarlberg Kodex"

Nachdem die Vorarlberger ÖVP vergangene Woche einen "Vorarlberg Kodex" präsentiert hatte, den Migranten und Flüchtlinge unterschreiben müssten und der sie unter anderem zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet, denkt man offenbar auch in Tirol in diese Richtung. Er sei "offen für den Vorstoß" aus Vorarlberg, erklärte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gegenüber der APA am Montag. Schließlich seien "Sprache und Beschäftigung der Schlüssel für eine gelungene Integration."

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Mattle kann den Vorarlberger Asyl-Plänen einiges abgewinnen