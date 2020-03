Matura wird nicht vor dem 18. Mai stattfinden

Der Termin für die Matura könnte sich noch weiter nach hinten verschieben.

Die heurige Matura wird verschoben, und zwar (vorerst) für zwei Wochen. Die Prüfungen werden "nicht vor dem 18. Mai" beginnen, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann am Dienstag in einem Gespräch mit den SN. Sollte es erforderlich sein, komme auch ein späterer Termin noch vor dem Sommer in Frage - "wir sind flexibel", sagte der Minister.

Und noch eine Botschaft hatte er: Da die 500 Bundesschulärzte aufgrund des ausfallenden Schulbesuchs der Kinder freie Kapazitäten haben, will der Minister deren freiwerdende Arbeitsstunden "den Landessanitätsdirektionen übergeben", wie er sagt. Die meisten Schulärzte üben diese Tätigkeit nicht hauptberuflich aus, sodass die Zahl von 500 Ärzte 110 Vollzeitäquivalenten entspricht.

Die dritte Botschaft des Ministers ist eine Danksagung an die Lehrerinnen und Lehrer: "Wir haben über Nacht die Schule radikal umgestellt", was eine "großartige Leistung" sei. "Das Bildungssystem hat eine Flexibilität gezeigt, die ihm viele nicht zugetraut haben", lobte der Minister.