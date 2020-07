Maturaergebnisse: Heuer fast 100 Prozent Bestehensquote

Am Montagvormittag wurden in Wien die Ergebnisse der heurigen durch die Corona-Krise beeinflussten Matura präsentiert.

Sowohl in der AHS wie auch in der BHS wurden äußerst hohe Quoten von positiven Matura-Abschlüssen erzielt. Wie bei der Pressekonferenz am Montagvormittag bekannt gegeben wurde, wurde in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik Prozentsätze positiver Abschlüsse zwischen 97,5 und 99,6 Prozent erzielt. Damit liegen die Bestehensquoten heuer in allen Fächern bei annähernd 100 Prozent. Grund dafür ist die Corona-Regelung, die eine Kombination der Matura-Note mit der Jahres-Note vorgesehen hat.

Die meisten negativen Ergebnisse gibt es traditionell in Mathematik. Das Fach blieb auch heuer Sorgenkind. Die Salzburger Schülerinnen und Schüler haben übrigens vor allem im Fach Mathematik im Vergleich sehr gut abgeschnitten. Nach Geschlechtern betrachtet zeigte sich, dass die Mädchen in Deutsch und Englisch besser waren als die Burschen, in Mathematik aber hinterher hinken. Weitere Detail-Informationen folgen.

Im zweiten Teil der Pressekonferenz gab Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) einen Ausblick auf künftige Änderungen bei der Mathematik-Zentralmatura. So sollen etwa weitere Qualitätskriterien erstellt und ein Großteil der sogenannten Item Writer ausgetauscht werden.

Quelle: SN